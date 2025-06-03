Diyarbakır'da Sulama Kanalına Düşen Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

Sulama kanalına düşen vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düşen vatandaşın cansız bedeni, yapılan aramalarda kaybolduğu yerden 35 kilometre ileride kanal içerisinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güzderesi Mahallesi'nde Yusuf Bilgin'den haber alamayan yakınları yaptıkları aramada sulama kanalında ayak izlerine rastlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık, DÜAK, Batman'dan da itfaiye ve ANDA ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda vatandaşın cansız bedeni kanala düştüğü tahmin edilen yerden yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Yusuf Bilgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.