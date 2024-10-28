Diyarbakır'da Sokak Köpeği Çocuğu Kovaladı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir sokak köpeği, yürüyen 9 yaşındaki çocuğa saldırmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, çevredekilerin müdahalesiyle köpek uzaklaştırıldı. Çocuk, saldırıdan yarasız kurtuldu.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sokak köpeğinin çocuğu kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, dün Yeni Mahalle'de yolda yürüyen E.Ö. (9), sokak köpeği saldırısına uğradı. Çevredekilerin araya girmesiyle köpek uzaklaştırıldı.
O anlar, güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntüde, çocuğun yürüdüğü esnada arkadan saldırmaya çalıştığı ve E.Ö.'nün kaçmaya çalıştığı, çevredekilerin araya girerek köpeği uzaklaştırdığı görüldü.
E.Ö., saldırıyı yara almadan atlattı. - DİYARBAKIR