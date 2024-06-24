Diyarbakır'da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişiye gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, önceki gün Diyarbakır'da fast-food zinciri ve kahve dükkanı zincirine slogan atarak giren 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir" denildi.