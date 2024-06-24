Diyarbakır'da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişiye gözaltı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da bir fast-food zinciri ve kahve dükkanı zincirine slogan atarak giren 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olayın 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde gerçekleştiği belirtildi. Gözaltına alınanların işlemlerinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldığı ve bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri açıklandı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, önceki gün Diyarbakır'da fast-food zinciri ve kahve dükkanı zincirine slogan atarak giren 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir" denildi.