Diyarbakır'da site içinde korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseldi, binadakiler tahliye edildi

Diyarbakır'da bir sitede park halinde bulunan hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği olayda binadakiler tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu iki araçta büyük çapta hasar oluştu.

Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yanan aracın yanında bulunan diğer otomobiller sahipleri tarafından alınırken, alevler metrelerce yükseldi. Alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı