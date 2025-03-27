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Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Ağır Yaralı Şahıs Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Ağır Yaralı Şahıs Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Umut Yurt, hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19 Mart'ta Umut Yurt ve ismi öğrenilmeyen bir kişinin içinde olduğu araç, Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırada ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilenlerden Yurt, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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