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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Gözaltı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kooperatif Mahallesi'nde dün iki ailenin fertleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen silahlı kavgaya ilişkin savcılık soruşturması sürüyor. Kavgada, silahla ve darbedilerek yaralanan N.E, L.E, A.E, A.E, B.E, İ.A. ve A.A'nın kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.A, B.A, H.A. ve R.A'nın ev ve araçlarında yapılan aramada da tüfek, tabanca, 4 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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