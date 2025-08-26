Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Fetih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR