Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 12 Yaralı, 5 Tutuklama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Ağustos'ta Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

