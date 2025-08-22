Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki M.T. ağır yaralandı. Kavga sırasında bir otomobil de ateşe verildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.T. (24) ağır yaralanırken, bir otomobil ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı - DİYARBAKIR

