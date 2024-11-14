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Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

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Diyarbakır'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmında duman yükselmesi sonucu alev aldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadı ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Urfa Bulvarı'nda otomobil sürücüsü, seyir halindeyken motor kısmında duman yükselince aracı yol kenarına çekti. Vatandaşlar, yangın tüpüyle müdahalede bulunarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - 3.Sayfa
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