Diyarbakır'da Sepetli Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek köyü mevkisinde sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Çermik ilçesi Sinek köyü mevkisinde sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sepetli motosiklet üzerinde yolculuk eden 2 kişiye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada sepetli motosikletteki 2 kişi yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR