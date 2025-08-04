Diyarbakır'da Sepetli Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri araştırılıyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek köyü mevkisinde sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Çermik ilçesi Sinek köyü mevkisinde sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sepetli motosiklet üzerinde yolculuk eden 2 kişiye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada sepetli motosikletteki 2 kişi yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa