Diyarbakır'da Sepetli Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Sepetli Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek köyü mevkisinde sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Çermik ilçesi Sinek köyü mevkisinde sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sepetli motosiklet üzerinde yolculuk eden 2 kişiye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada sepetli motosikletteki 2 kişi yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ecel bazen gülerken yakalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha

Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.