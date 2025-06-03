Diyarbakır'da Sahte Kargo Acentesine Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklu Sayısı 9'a Yükseldi

Diyarbakır'da Sahte Kargo Acentesine Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklu Sayısı 9'a Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir operasyonda, sahte kargo acentesi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatında bulunan 9 kişi tutuklandı. Şebeke, yurtdışına yönelik uyuşturucu gönderiminde sahte kimlikler kullanarak vatandaşların bilgilerini suistimal etti.

Diyarbakır'da sahte kargo acentesiyle uyuşturucu sevkiyatında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar sonucunda, kargo şirketi görünümünde uyuşturucu sevkiyatı yapan organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

2024 yılı aralık ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, Antalya, İzmir ve İstanbul'a uyuşturucu göndermek amacıyla sahte kimlik bilgilerinden faydalanarak bir kargo acentesi kurdukları belirlendi. Uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlerle çay paketlerinin içine gizleyerek sevkiyat yapan şebekenin, kargo göndericisi olarak tamamen habersiz vatandaşların ad ve kimlik bilgilerini kullandıkları tespit edildi.

Yapılan ara operasyonlarda 40 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Şebekeye yönelik asıl darbe ise 27 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarla vuruldu.

Aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde vakumlama poşetleri ve suçta kullanılan cep telefonlarına el konuldu.

Suç gelirlerine tedbir

Şüphelilerin Diyarbakır, Antalya ve İzmir'de edindikleri taşınır-taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarında toplam değeri yaklaşık 120 milyon TL olan suç gelirine rastlandı ve tüm varlıklara tedbir kararı uygulandı.

Adli işlemler sonucu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, daha önce tutuklananlarla birlikte toplam tutuklu sayısı 9'a ulaştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de kanlı pusuda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kanlı pusuda can kaybı 4'e yükseldi! 1 yaşındaki evladı annesiz kaldı
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Sen Fenerbahçe'nin...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.