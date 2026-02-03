İstinat duvarı taziye evinin üstüne yıkıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden sağanak yağış nedeni ile istinat duvarı, taziye evinin üzerine yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken taziye evinde maddi hasar meydana geldi.

Olay Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe ve yol istinat duvarı, sağanak yağışın etkisi ile taziye evinin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken taziye evinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Göktepe Mahallesi muhtarı Ramazan Kocaman, "Mahallemizde bulunan istinat duvarı sağanak yağışa dayanamayarak çöktü. Duvardan yuvarlanan taş ve toprak taziye evine zarar verdi. Taziye evinin yapımı konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR