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Diyarbakır’da pikabın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’da pikabın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde pikabın çarptığı 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pikabın çarptığı 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta bulunan 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa pikap çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğu, aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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