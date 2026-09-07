Diyarbakır’da pikabın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde pikabın çarptığı 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pikabın çarptığı 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta bulunan 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa pikap çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğu, aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı