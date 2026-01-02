Haberler

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Üç Kuyular Mahallesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz