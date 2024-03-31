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Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da oy verme işlemleri sırasında taraflar arasında muhtarlık seçimi nedeniyle silahlı, taşlı, sopalı bir kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Güvenlik güçlerinin müdahalesi devam ediyor.

MUHTARLIK KAVGASINDA 1 ÖLÜ 11 YARALI

Seçim yarışına gölge düşüren olay Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan muhtarlık tartışması kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı olayda, 1 kişi can verirken 11 kişi ise yaralandı

Diyarbakır'da seçim kavgası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

BÖLGEYE TAKVİYE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları tedavileri için hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise olaya müdahale ederek tarafları dağıtmaya çalıştı. Bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da seçim kavgası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Sur 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Güray Dilli :

Atatürk , demokrasiyi hazmedemeyecek insanlara hak vermiş , nerede kaldı diğer yaşayanların haklarına saygı

76
27
yanıtYanıtla
Eren Değerliyurt:

Bunların böyle olduğunu bileydi vermezdi

yanıt40
yanıt27
Harun Selim Cengiz:

Ülkedeki bazı gereksiz kadrolar muhtar , zabıta , yandaş belediye çalışanları

77
2
yanıtYanıtla
Vural:

Eksik sayılan var, daha verdiği sözleri hatırlamayan, günde bir kere yaptigi metro hatti sayisinda kilometre değişikliği yapan, paraları sayan, vs gibi daha çok var.

yanıt3
yanıt10
Dermans:

Suc bunlarda değil suç hala muhtarlığı kaldırmayan vede muhtarlıkdan cıkar sağlıyandan malesef NOKTA

60
8
yanıtYanıtla
Ali Dogru:

muhtarlığı kaldırın her şeyi e-devlet'ten alınıyor karakol var

63
1
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bilen bilir:

Muhtarlık nedir yahu dünya ne ile uğraşıyor biz neyle.Koy dışında muhtarin ne gereği var muhtarlıklar okey salonu olmuş.kimi muhtarlıklarda emlak ofisi olmuş

50
0
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Abdullah KARAMAN:

biz Kürtler adam olmayız. bu oruç ayında yapılır mı?

41
7
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Mesut Ceylan Tuncel:

bu olay kan davasına dönüşürse seçimi kazanacak muhtarı rahat bırakırlar mı

29
1
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Askeri Göral:

Menfaat üzerine dönen siyaset canavardir. Bediüzzaman

21
0
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