Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'da oy verme işlemleri sırasında taraflar arasında muhtarlık seçimi nedeniyle silahlı, taşlı, sopalı bir kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Güvenlik güçlerinin müdahalesi devam ediyor.

MUHTARLIK KAVGASINDA 1 ÖLÜ 11 YARALI

Seçim yarışına gölge düşüren olay Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan muhtarlık tartışması kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı olayda, 1 kişi can verirken 11 kişi ise yaralandı

BÖLGEYE TAKVİYE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları tedavileri için hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise olaya müdahale ederek tarafları dağıtmaya çalıştı. Bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.