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Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayanın vücudu ikiye bölündü

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Vücudu bel kısmından ikiye bölünen yaya, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ikiye bölünerek hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

VÜCUDU İKİYE AYRILDI

Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi yeni TOKİ konutları mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan erkek yayaya, E.T. idaresindeki 34 VOV 84 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde ikiye bölünen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Cenaze, otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayanın vücudu ikiye bölündü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSabri null:

allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAhmet Dimli:

Neyin otopsisini yapacaklar acaba

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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