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Diyarbakır'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı

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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Olay yerine polis sevk edildi ve incelemeler başlatıldı.

Diyarbakır'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı'nda 34 KMZ 202 plakalı motosiklet ile 21 AEG 601 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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