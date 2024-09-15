Diyarbakır'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı'nda 34 KMZ 202 plakalı motosiklet ile 21 AEG 601 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR