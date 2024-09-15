Diyarbakır'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Olay yerine polis sevk edildi ve incelemeler başlatıldı.
Diyarbakır'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı'nda 34 KMZ 202 plakalı motosiklet ile 21 AEG 601 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR