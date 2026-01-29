Haberler

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır Kayapınar ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Olayda 1 kişi yaralandı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

