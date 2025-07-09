Diyarbakır'da Otomobil Köprüden Düştü: Sürücü Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Köprüden Düştü: Sürücü Yaralı
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Çınar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle Dilaver Köprüsü'nden düştü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Karababa Mahallesi direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle Dilaver Köprüsü'nden düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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