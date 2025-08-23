Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece 01.30 sıralarında ilçenin Ovabağ Mahallesi'nde 63 ACL 092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Cenaze, morga, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Göçebe aile reisine görkemli veda: Som altından tabutla 1 haftalık veda turu

Göçebe krala görkemli veda! Som altından tabutla 1 haftalık veda turu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğa Lara Akkaya'dan Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması

"Abi" dedi, tacize uğradı! Genç oyuncudan sarsıcı ifşa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.