Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece 01.30 sıralarında ilçenin Ovabağ Mahallesi'nde 63 ACL 092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Cenaze, morga, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa