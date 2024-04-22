Diyarbakır'da otomobil ile pikap çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile pikap çarpıştı ve 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün Bahçe Ziyareti mevkisinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü S.K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından önce Çermik Devlet Hastanesine, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR