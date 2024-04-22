Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da otomobil ile pikap çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile pikap çarpıştı ve 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün Bahçe Ziyareti mevkisinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü S.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından önce Çermik Devlet Hastanesine, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Çermik trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss kime ait? Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun CEO'su olduğu Patiswiss'in ödediği vergi miktarı ne? Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir? Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi? SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Patiswiss ürünleri toplatılıyor mu? Market raflarından kaldırılıyor mu? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Yağmur Taktaş kimdir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title