Diyarbakır'da otomobil ile pikap çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün Bahçe Ziyareti mevkisinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü S.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından önce Çermik Devlet Hastanesine, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR