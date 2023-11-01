Diyarbakır'da Oto Galericisi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'da bir oto galerici, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin kaçtığı araç 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
DİYARBAKIR'da oto galerici Serdar Tokur (38), iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 3 şüphelinin kaçtığı araç 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. 21 AEB 129 plakalı otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken, diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a, tabanca ile peş peşe ateş etti. Tokur kanlar içinde yere yığılırken, sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.
Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis otomobilde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.