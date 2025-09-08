Diyarbakır'da Okul Servislerine Trafik Denetimi

Diyarbakır'da jandarma timleri, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte 17 ilçede eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla 17 ilçede eş zamanlı olarak "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetim Faaliyeti" icra edildi.

Denetim faaliyetine 20 Trafik Jandarması timi katıldı. Öğrenci taşıyan toplam 308 okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde servis şoförlerine genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları ve öğrenci güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Çocukların güvenliği, trafik düzeninin sağlanması ve halkın huzur ile güvenliğinin korunması amacı ile yürütülen çalışmaların, artan azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam ettiği bildirildi. - DİYARBAKIR