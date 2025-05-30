Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Karar Açıklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın yargınlandığı davada karar açıklandı.

Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanıklar Birsen Güran, Maşallah Güran, Fuat Güran ve Hediye Güran'ın üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olduğundan ayrı ayrı 3 yıl 6 ay hapis cezasına, Birsen, Maşallah ve Fuat Güran'ın hükmen tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklar Mehmet Selim Atasoy, Barış Güran, Mehmet Şevket Kaya, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran, Şeyma Kaya, Muhammet Kaya ve Ömer Faruk Güran'ın üzerine atılı suçu işledikleri sabit olduğundan eylemlerine uyan TCK 283/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile sanıkların amaç ve saiki göz önünde bulundurularak takdiren ve teşdiden ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklar Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammet Kaya'nın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak sanıkların ayrı ayrı tahliyesine karar verildi.

Suça sürüklenen çocuklar M.G,. İ.K'nin 1 ayrı ayrı 1 yıl 8 ay, R.A'nın 1 yıl 3 ay ve SSÇ'nin 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesi gereğince 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.

Sanıklar Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve M.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sonlandırılmasına karar verildi.

Olay

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından, 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında ilk derece mahkemesinin sanıklar ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'a verdiği hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu. - DİYARBAKIR