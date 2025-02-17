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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde 15 Şüpheliye Hapis Cezası Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde 15 Şüpheliye Hapis Cezası Talebi
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili olarak hazırlanan iki ayrı iddianamede, 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Cinayet sonrası yapılan yargılamada, bazı tutuklu sanıkların cezaları da açıklandı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iki ayrı iddianamede 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu. Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.

Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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