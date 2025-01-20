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Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, Yüksel Güran'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

AVUKATI TAHLİYE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

SANIĞIN TUTUKLULUĞUN DEVAMINA HÜKMETTİ

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

MAHKEME AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERMİŞTİ

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Çıtır:

Kaybolan bir çocuğu günlerce bulamayan kamu görevlileri kusursuz. Çocuğunu öldürmesi için bir neden olmayan ve öldürülmesine iştiraki kanıtlarla kesin olmayan anne hapiste. Yeter artık yetkili ve ilgili kişiler bizim aklımızla alay etmeyiniz. Devletimin gücünü ve adaletini görmek istiyorum. Yoksa hiçbir kuruma güvenim kalmayacak.

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