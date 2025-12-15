Kaza yapan motosiklet sürücüsünün acılar içinde bağırması kameraya yansıdı

Diyarbakır'da kaza geçiren motosiklet sürücüsünün acı içinde bağırması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, seyir halindeyken devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralana sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralanan sürücünün acı içinde kıvranıp bağırması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR