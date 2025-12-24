Haberler

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına motosikletin çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen kadına motosiklet çarptı. Çarpma nedeniyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

