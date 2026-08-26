Diyarbakır'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı