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Diyarbakır'da midelerinde toplam 1420 gram metamfetamin taşıyan 2 kişi tutuklandı

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Diyarbakır'da midelerinde toplam 1420 gram metamfetamin taşıyan 2 kişi tutuklandı
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Diyarbakır'da 15 Eylül'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucuyu yutarak midelerinde taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. İncelemelerde 202 kapsül halinde toplam 1420 gram metamfetamin ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da midelerinde taşıdıkları uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt dışından ülkeye uyuşturucu maddeyi yutma suretiyle midelerinde getirdiği tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde, 202 kapsül halinde toplam 1420 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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