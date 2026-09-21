Diyarbakır'da midelerinde toplam 1420 gram metamfetamin taşıyan 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da midelerinde toplam 1420 gram metamfetamin taşıyan 2 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da 15 Eylül'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucuyu yutarak midelerinde taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. İncelemelerde 202 kapsül halinde toplam 1420 gram metamfetamin ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.
Diyarbakır'da midelerinde taşıdıkları uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt dışından ülkeye uyuşturucu maddeyi yutma suretiyle midelerinde getirdiği tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde, 202 kapsül halinde toplam 1420 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.