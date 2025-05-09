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Diyarbakır'da Metruk Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Metruk Bina Yangını Kontrol Altına Alındı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde metruk bir binadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde metruk binadan yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 3 katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken etkilenen olmadığı öğrenildi. Binadan yükselen alevler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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