Haberler

Diyarbakır'da korkutan yangın: Alevler evlere sıçramadan söndürüldü

Diyarbakır'da korkutan yangın: Alevler evlere sıçramadan söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kuru otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüse de itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine saldırı! Ölü ve yaralılar var
34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor

34 yıldır su içemiyordu! 10 gündür yemek de yiyemiyor
Bir aile paramparça oldu

Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü