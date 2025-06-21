Diyarbakır'da Kurt ile Koyun Arasındaki Mücadele Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Diyarbakır'da Kurt ile Koyun Arasındaki Mücadele Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Diyarbakır'da Kurt ile Koyun Arasındaki Mücadele Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kurt, ağıldaki koyunla mücadelesi sırasında ilginç anlar yaşandı; koyun, kurt tarafından kapıldığında ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurdun ağıldaki sürüye dalıp almak istediği koyunla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kurt, kaptığı koyunu duvarın üstünden çıkartamayınca ölü taklidi yapan koyundan vazgeçti.

İlçenin Özyar Mahallesi'nde dün, bir kurt ağıldaki sürüye daldı. Kurt, sürüden gözüne kestirdiği koyunu kaptıktan sonra duvarın üstünden çıkartmaya çalıştı. Koyunu çıkartamayan kurt, daha sonra geldiği gibi gitti. Koyun, bu sırada ölü taklidi yaparak kurtuldu. Ayaklanan koyun, tekrar sürünün yanına geldi. Kurtla koyunun mücadelesi sürü tarafından pür dikkat izlenirken, o anlar anbean çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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