Diyarbakır'da Küçük Hiranur Otomobilin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Küçük Hiranur Otomobilin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 yaşındaki Hiranur Erdenli, dedesinin kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 2 yaşındaki Hiranur Erdenli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Yazçiçeği köyünde 2 yaşındaki Hiranur Erdenli, evin bahçesinde bulunan otomobilin arkasına gitti. Hiranur'un dedesi Çınar'a gitmek üzere otomobile binerek geri manevra yaptı. Otomobilin arkasında bulunan Hiranur, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Uygunsuz' diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

Yeni tartışma konumuz: Bu görüntü uygunsuz mu değil mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güran ailesi 'adalet nöbeti'ne başlıyor

Katledilen Narin'in ailesinden yeni karar! Yer ve saat duyuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.