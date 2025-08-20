Diyarbakır'da Küçük Hiranur Otomobilin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 yaşındaki Hiranur Erdenli, dedesinin kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Yazçiçeği köyünde 2 yaşındaki Hiranur Erdenli, evin bahçesinde bulunan otomobilin arkasına gitti. Hiranur'un dedesi Çınar'a gitmek üzere otomobile binerek geri manevra yaptı. Otomobilin arkasında bulunan Hiranur, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR
