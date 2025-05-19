Diyarbakır'da Korkunç Olay: Baba Oğul Yanmış Halde Bulundu

Diyarbakır'da Korkunç Olay: Baba Oğul Yanmış Halde Bulundu
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonette baba ve oğulun yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da korkunç olay: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ım Sur ilçesinde bir kamyonetle birlikte baba ve oğlun yanmış cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Erveni Mahallesi'nde sabah saatlerine doğru bir kamyonet ile birlikte Remzi Sative oğlu Muhammed Sati yanmış halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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