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Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Yaralandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçede plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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