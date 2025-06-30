Diyarbakır'da Kız Kaçırma Sebebiyle Annenin Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında

Diyarbakır'da Kız Kaçırma Sebebiyle Annenin Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında
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Çınar ilçesinde kız kaçırma nedeniyle husumet çıkan alanda, gencin annesi Yasemin Budak, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. O anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kız kaçıran gencin annesinin vurulduğu anın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başalan Mahallesi'nde akrabalar arasında kız kaçırma nedeniyle husumet başladı. Olayda, kızı kaçıran gencin annesi Yasemin Budak, 28 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Budak'ın silahlı saldırıya uğradığı anın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, şüpheliler arabayla gelip evin etrafında tur attığı görüldü. İkinci kez evin önüne gelen otomobilden inen bir kişinin kapının önünde olan kadını hedef alıp ateşlediği görüntülere yansıdı.

Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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