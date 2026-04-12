Diyarbakır'da 64 gündür kayıp engelli adamın cansız bedeni bulundu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 64 gün önce kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş'ın cesedi, köylüler tarafından dağlık alanda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 64 gün önce kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli adamın cansız bedeni dağlık alanda bulundu.
Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları sonlandırılmıştı. Kayıp şahıs bugün akşam saatlerinde, köylüler tarafından son görüldüğü yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında dağlık alanda ölü olarak bulundu. Ekiplere haber verilmesinin ardından talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için morga götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR