379 kişi iz takip ve kadavra köpeğiyle kayıp kadını arıyor

379 kişi iz takip ve kadavra köpeğiyle kayıp kadını arıyor
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 21 Ocak'ta kaybolan 45 yaşındaki şizofreni hastası Nimet Kılıç için 379 kişiyle yürütülen arama çalışmaları hala sonuç vermedi. Havanın kötüleşmesi ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle çalışmalar zorlanıyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 10 gündür kayıp şizofreni hastası 45 yaşındaki kadın için 379 kişi, iz takip ve kadavra köpeğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışması 10 gündür sürüyor. AFAD, Jandarma Komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 379 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile 16 dron kullanılıyor. Bölgede arazinin karla kaplı ve yağış olması nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor. 10 günlük arama çalışmalarında birçok yer defalarca bakıldı, kayıp kadının izine rastlanmadı.

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşularına, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı. - DİYARBAKIR

