Diyarbakır'da Kayıp Çocuk Yangın Merdiveninde Bulundu

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Diyarbakır'da Kayıp Çocuk Yangın Merdiveninde Bulundu
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni, yangın merdiveni boşluğunda bulundu. Aile ve polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarının ardından Yasemin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan çocuk, yangın merdiveni boşluğunda ölü bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde saat 19.00 sularında 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 24.00 civarında Yasemin'in cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA TEKİNDAĞ - 3.Sayfa
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