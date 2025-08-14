Diyarbakır'da Kaybolan Yaşlı Adam İki Günde Bulundu

Diyarbakır'da Kaybolan Yaşlı Adam İki Günde Bulundu
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde tarlaya gitmek için evden çıkan 80 yaşındaki Cemil Aydın, jandarma ekiplerinin iki gün süren çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından 2 gündür süren çalışmalar sonucu bulundu.

İlçenin kırsal Uğrak Mahallesi'nde 80 yaşındaki Cemil Aydın tarlaya gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamaması üzerine oğlu kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Aydın'ın ekiplerin çalışmaları sonucu kırsal Uğrak ve Bozoba mahalleri arasında bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
