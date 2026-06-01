Haberler

Diyarbakır'da dün kaybolan şahsın bugün baraj gölünde cesedi bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dün piknik için gittiği baraj gölünde kaybolan Hacı Öcal (30), bugün ekiplerin çalışması sonucu cansız bedeni bulundu. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dün kaybolan şahsın bugün Eğil Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Öcal (30), dün pik yapmak üzere Eğil Baraj Gölü'ne gitti. Ailesi, haber alamaması üzerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu gölette Öcal'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

CHP'de işten çıkarmalar sürerken beklenen açıklama geldi
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı
Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti
Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi

Ülkeyi sarsan görüntü! Nükleer saldırı sanıldı gerçek çok başka çıktı

Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu