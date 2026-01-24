Şizofreni hastası kayıp kadını arama çalışmaları 3'üncü gününde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki kadın için arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan şizofreni hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (45), 22 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrıldı. Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, köy çevresi ve sulak alanlarda kadının bulunması için arama çalışması 3'üncü gününde devam ediyor.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve kadavra köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları bölgede sürüyor. - DİYARBAKIR