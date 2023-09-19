Diyarbakır'da kavşakta sürücüsünün kontrolünü yitiren minibüs pastanenin saksı ve sandalyelerine çarptı

Diyarbakır'da bir kavşakta meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünü yitiren minibüs, pastanenin saksı ve sandalyelerine çarptı. Sürücü hafif yaralanırken, minibüs ve pastanede hasar meydana geldi. Haziran ayında aynı noktada meydana gelen başka bir kazada ise 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

DİYARBAKIR'da, kavşakta sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs, pastanenin saksı ve sandalyelerine çarptı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza, kameraya yansıdı. Haziran ayında aynı noktada çarpışan iki araç pastanenin karşısındaki AVM'ye girmiş, 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kaza, 04.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. A.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği minibüs, kaldırıma çıkıp pastane önündeki saksı ve sandalyelere çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, minibüs ve pastanede hasar oluştu. Pastane sahibinin herhangi bir şikayette bulunmadığı, A.Ö.'nün ise işletmenin zararını karşılayacağı öğrenildi.

Bu arada 30 Haziran'da da aynı kavşakta Bager Polat yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpmış. Savrulan iki araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptıktan sonra, pastanenin karşısındaki kapalı olan alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girmiş, yayalardan 5 çocuk babası Aydın Gündoğar hayatını kaybetmişti. 7 kişi ise hastanede tedaviye alınmıştı.