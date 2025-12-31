Haberler

Kayganlaşan yolda kaza kıl payı atlatıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda bir araç kaymaya başladı, ancak sürücüsünün dikkati sayesinde araç kontrol altına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda bir araç, kayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir süre kayıp savrulan araç, daha sonra tekrar sürücüsünün kontrolüne girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

