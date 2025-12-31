Kayganlaşan yolda kaza kıl payı atlatıldı

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda ilerleyen bir araç kaymaya başladı. Sürücüsünün dikkati sayesinde araç yeniden kontrol altına alındı.

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda bir araç, kayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir süre kayıp savrulan araç, daha sonra tekrar sürücüsünün kontrolüne girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR