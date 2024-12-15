Diyarbakır'da Kahve Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kahvede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde bir kahvede husumetli taraflar arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR