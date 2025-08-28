Diyarbakır'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çermik-Ergani yolunda 63 ABP 351 ve 34 HS 5236 plakaları otomobiller kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler Bayram P. ve Murat B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
