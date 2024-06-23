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Diyarbakır'da kadın cinayeti

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 33 yaşındaki bir kadın başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da kadın cinayeti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 33 yaşındaki bir kadın başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.15 sıralarında merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hilal Karisimli kadın, sokakta ilerlediğinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Hilal Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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