Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonlarında 9 Tutuklama

Diyarbakır'da aralık ayında kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 134 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde Aralık 2024 tarihinde kaçakçılık operasyonlarında 134 şüpheliye işlem yapılırken 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlarda; 2 adet uzun namlulu tüfek, 3 adet el bombası, 19 adet tabanca, 310 adet fişek, 10 adet şarjör, 23 adet çek-senet, 11 adet (Sikke) tarihi eser, 465 litre alkol, 3 bin 519 dal puro, 209 bin adet boş-dolu makaron, 24 bin 162 paket sigara, 7 bin 160 kilo nargile kömürü, 328 adet cep telefonu, bin 31 adet cep telefonu aksesuarı, 270 adet elektronik sigara pufu, bin 73 adet gözlük, 133 bin 490 lira mal varlığı ele geçirildi. - DİYARBAKIR